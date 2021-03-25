شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات مونديال قطر.. بداية ضعيفة للكبار والشياطين الحمر استثناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم أولى جولات مرحلة المجموعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت الجولة لعب 12 مباراة في 5 مجموعات مختلفة من مجموعات التصفيات في القارة الأوروبية.

المجموعة الأولى شهدت تحقيق المنتخب البرتغالي لإنتصار محدود على أذربيجان بنتيجة هدف دون مقابل.

ولم تنجح كتيبة المنتخب البرتغالي المدججة بالنجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، في تسجيل هدف في شباك الضيوف، وأكتفوا بإستغلال هدف عكسي سجله ماكسيم ميدفيديف في الشوط الأول من المباراة.

وفي المباراة الثانية، كانت الإثارة حافلة في فوز منتخب صربيا على منتخب أيرلندا بنتيجة 3-2.

وجاء هدف ألان براون الإفتتاحي لصالح الضيوف ليكون أول هدف لأيرلندا في المباريات الدولية بعد فترة صيام امتدت لـ 678 دقيقة للمنتخب بدون هدف.

ولعب البديل أليكساندر ميتروفيتش دور البطولة في المباراة، حيث سجل هدفين (الثاني والثالث) في مسافة زمنية لا تزيد عن 7 دقائق، وهو نفس عدد أهدافه في 1111 دقيقة لعب في البريميرليج مع ناديه هذا الموسم، فولهام.

ميتروفيتش رفع من سجله التهديفي مع المنتخب الصربي إلى 38 هدفًا، ليعادل سجل الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، ستيبان بوبيك.

في المجموعة الرابعة، تعادل المنتخب الفنلندي على ملعبه بنتيجة 2-2 ضد منتخب البوسنة والهيرسك.

وشهدت المباراة تسجيل المهاجم الفنلندي تيمو بوكي لهدفين، ليرفع من رصيد أهدافه مع منتخب بلاده إلى 29 هدفًا، ليعادل رقم ميكائيل فورسيل كثان أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفنلندي، خلف ياري ليتمانين (31).

وفي نفس المجموعة تعادل حامل لقب المونديال، فرنسا، على ملعبه بنتيجة 1-1 ضد المنتخب الأوكراني.

ولم يسدد الضيوف أي تسديدة على المرمى طوال المباراة، لكنهم استفادوا من هدف عكسي سجله المدافع بريسنيل كيمبيمبي، ليستقبل منتخب فرنسا هدفًا بدون أن يهدد الخصم مرماه بأي تسديدة.

وحافظ منتخب فرنسا على عادته السيئة بعدم تحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية للتصفيات، حيث فشل منتخب الديوك في الفوز بـ 5 من أخر 6 مباريات افتتاحية لتصفيات أوروبا لكأس العالم (تعادل 3 وخسر 2).

وشهدت المباراة تسجيل أنطوان جريزمان لهدف فرنسا الوحيد، ليرفع من رصيد أهدافه مع منتخب الديوك إلى 34 هدفًا ليصبح الهداف التاريخي الرابع للمنتخب الفرنسي مناصفة مع دافيد تريزيجيه.

وفي المجموعة الخامسة، حقق المنتخب البلجيكي انتصارًا كبيرًا على منتخب ويلز بنتيجة 3-1.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث لمنتخب بلاده ليكون قد سجل ضد المنتخب الويلزي للمرة الأولى في مواجهته ال5 ضدهم.

وسجل لوكاكو 58 هدفًا في 90 مشاركة بقميص المنتخب البلجيكي، وهو الهداف التاريخي لهم.

ولم يخسر منتخب بلجيكا في أخر 26 مباراة لعبها على ملعبه (فاز 21 وتعادل 5) لتستمر سلسلة منتخب الشياطين الحمر القياسية وغير المسبوقة في تاريخهم.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة حقق منتخب التشيك فوزًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 6-2 على منتخب إستونيا، في مباراة تألق فيها لاعب وسط ويست هام يونايتد، توماس سوتشياك، الذي سجل هاتريك لمنتخب بلاده في المباراة.

وفي المجموعة السابعة، حقق المنتخب التركي انتصارًا كبيرًا على المنتخب الهولندي بنتيجة 4-2 في مباراة شهدت تألق المهاجم بوراك يلماز الذي سجل هاتريك لأصحاب الأرض.

وفي المباراة الأخرى، حقق المنتخب النرويجي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده ضد منتخب جبل طارق بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت مشاركة المتألق إيرلينج هالاند لمدة 63 دون أن يتمكن من التسجيل.

وفي المباراة الأخيرة من تلك المجموعة، حقق منتخب الجبل الأسود فوزًا ثمينًا خارج قواعده ضد منتخب لاتفيا بنتيجة 2-1.

وكانت أخر مجموعة لعبت مساء يوم الأربعاء في التصفيات، هي المجموعة الثامنة، والتي شهدت مفاجأة في فوز منتخب سلوفينيا على وصيف حامل لقب المونديال، منتخب كرواتيا، بنتيجة 1-0.

وحقق المنتخب الروسي الفوز خارج قواعده بنتيجة 3-1 على منتخب مالطا، في حين تعادل منتخب سلوفاكيا خارج قواعده بدون أهداف ضد منتخب قبرص.