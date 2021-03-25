شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمولودية في أفريقيا.. ملعب 5 يوليو شاهد على بطولات الجزائريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون ملعب 5 يوليو 1962 في الجزائر مسرحا لمباراة الزمالك والمولودية الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والتي يسعي الزمالك للفوز بها للحفاظ على حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة.

ويمتلك الزمالك في المجموعة فرصة واحدة وهي الفوز على المولودية الجزائري في المواجهة التي تقام يوم 3 أبريل ومن بعدها الفوز يوم 10 أبريل على تونجيث السنغالي مع خسارة فريق المولودية من الترجي لكي يتأهل الزمالك ورغم صعوبة الفرصة إلا أن الزمالك متمسك بالفرصة حتى النهاية.

ويخوض الزمالك المباراة على ملعب 5 يوليو جويلية 1962 وهو واحد من أصعب الملاعب في القارة السمراء حيث يستضيف جميع مباريات المنتخب الجزائري وأيضا مباريات المولودية إلى جانب أنه يستضيف جميع مباريات نهائي كأس الجزائر.

التسمية والسعة

يقع الملعب في بلدية تسمي دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية، وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى يوم تاريخ استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو 1962، وتم افتتاح الملعب عام 1972 وشهد أكبر حضور جماهيري للملعب في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1990 بين الجزائر ونيجيريا، وفازت الجزائر بهدف مقابل لاشئ وقدر الحضور الجماهيري وقتها بمائة وخمسة آلاف مشجع بينما سعته الحالية هي 64 ألف مشجع.

أهم البطولات

يشهد الملعب الكثير من المسابقات منها نهائي كأس الجزائر سنويا، إضافة إلى مباريات المنتخب الجزائري الدولية، وأيضا مسابقات ألعاب القوى كملتقى الجزائر لألعاب القوى سنويا.

وشهد الملعب استضافة العديد من البطولات مثل بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في1975 والألعاب الإفريقية 1978 و2007 وأيضا كأس الأمم الأفريقية 1990 ونهائي كأس الأمم الأفروآسيوية 1991 وبطولة الألعاب العربية 2004 ونهائي كأس الجمهورية الجزائرية 33 مرة، ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي عام 2000 والذي كان الإسماعيلي طرفا فيه أمام شبيبة القبائل، ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي عامي 2001و 2002 ونهائي دوري أبطال أفريقيا عامي 1976 و1990.