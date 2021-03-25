شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور عن الإشادة بصورة محمد صلاح: «عادية ‏جدًا.. إحنا أوفر أوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الاعلامي خالد الغندور اندهاشه من الإشادة المبالغ فيها، على حد وصفه، من قبل جماهير الكرة المصرية على صورة محمد صلاح وهو يحمل الكرات خلال تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة كينيا.

وخاض منتخب مصر مرانه اليوم في نيروبي، استعداداً لمواجهة كينيا مساء الخميس، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، وظهر محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وهو يحمل المرات قبل المران.

وقال الغندور خلال تصريحات تليفزيونية: «الصورة عادية جداً، ولا أراها تواضع من محمد صلاح، فجميع نجوم اللاعب يحملون الكرات قبل التدريبات».

وواصل: «إحنا أوفر أوي، والصورة عادية وطبيعية ومفهاش تواضع ولا حاجة، كل نجوم العالم بيعملوا كدة».

ويعتلي منتخب مصر قمة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره جزر القمر.

ويلعب منتخب مصر أمام جزر القمر بالجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالقاهرة يوم 29 من مارس الجاري.