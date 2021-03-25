شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يلمح لتهرب رمضان صبحي من منتخب مصر ويطالب جماهير ‏الأهلي بنسيانه (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح الاعلامي أحمد شوبير، إلى تهرب رمضان صبحي، جناح فريق نادي بيراميدز من الانضمام لصفوف منتخب مصر قبل مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية: «أحد الأصدقاء أرسل لي صورة لرمضان صبحي مع شريف إكرامي تدل على سلامة اللاعب وعدم اصابته ولا أعلم سواء كانت الصورة صحيحة أم لا».

وتابع: «بغض النظر عن اصابة رمضان صبحي من عدمه، فهناك تقرير طبي أرسله نادي بيراميدز لمنتخب مصر يشير إلى اصابة اللاعب، وهناك تعاون مميز بين الأجهزة الطبية في منتخب مصر والأندية المحلية ونثق فيهم بشكل كبير».

رمضان صبحي مع شريف إكرامي

وأكمل:«أرجو من جماهير الأهلي عدم الخلط بين واقعة إصابة أيمن أشرف وعدم استدعاء رمضان صبحي، فالأمر يختلف تماماً».

وأنهى تصريحاته موجهاً رسالة لجماهير الأهلي: «انسوا رمضان صبحي وشيلوه من دماغكم، فالفريق لم يتأثر برحيله ويسير في طريقه الصحيح، فاعتزال الخطيب وأبوتريكة وغيرهم من النجوم العمالقة واستمر الأهلي يحصد الألقاب».