شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يزيح رمضان صبحي من قيادة المنتخب الأولمبي في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، الجدل الدائر حول شارة قيادة المنتخب الأولمبي في بطولة أولمبياد طوكيو 2021 المقرر إجراء قرعتها الشهر المقبل.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، سيكون حامل شارة القيادة للمنتخب الأولمبي حال موافقة ليفربول على ضمه خلال بطولة أولمبياد طوكيو 2021، وفقا لما أكده علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي، على هامش مران المنتخب المصري.

وأشار إلى أن طاهر محمد طاهر نجم الأهلي هو قائد المنتخب الأولمبي هذه الفترة خاصة في ظل غياب رمضان صبحي الذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه في بطولة الكونفيدرالية.

كان شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، قرر قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزى في قائمة الـ50 لاعبا الأولية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق في يوليو المقبل.

شوقي غريب كشف خلال تصريحاته الصحفية إنه قرر وضع اسم صلاح في القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الإنجليزى وحسم الأمر.

وتابع: «لابد من وضع محمد صلاح وأى لاعب يرغب في ضمه في القائمة الأولية حتى يحفظ بفرص انضمامه انتظارا للقائمة النهائية وأن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2021، تضم 50 لاعبا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا».