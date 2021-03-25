شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر السعودي في اختبار (الأزرق) والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اختباراً مهماً أمام منتخب الكويت في اللقاء الودي الدولي الذي سيجمع بينهما مساء اليوم (الخميس) عند الساعة 8:30 على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء استعداداً لخوض ما تبقى من لقاءات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سيلاقي منتخب فلسطين يوم الثلاثاء القادم في الرياض، وسيفتقد منتخبنا خدمات مهاجمه عبدالله الحمدان لإصابته بفايروس كورونا. ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من أربعة لقاءات وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر منتخب أوزبكستان والذي يملك 9 نقاط من خمسة لقاءات.

يذكر، أن منتخبنا الوطني بدأ استعداداته للتصفيات بإقامة معسكر داخلي منذ الأحد الماضي تحت قيادة المدير الفني ايرفي رينارد وبإشراف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، واجتمع المسحل بلاعبي «الأخضر» قبل بداية الحصة التدريبية مؤكداً أهمية المرحلة الحالية ومتمنياً لهم التوفيق في مواصلة تحقيق الأهداف.