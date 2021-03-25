شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الزامل.. أول سيدة تنضم لمجلس إدارة نادي الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهد مجلس إدارة نادي الشباب انضمام ريم الزامل عضواً لمجلس إدارة النادي العاصمي، وذلك بعد أن صدرت موافقة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة

ومن جانبها، رحبت إدارة نادي الشباب بانضمام ريم الزامل عضواً بمجلس الإدارة، متمنية لها التوفيق والمساهمة الفعالة مع بقية الأعضاء لتحقيق أهداف وإستراتيجيات نادي الشباب.

يُذكر أن السيرة الذاتية لريم الزامل حافلة بالخبرات والمؤهلات العلمية، حيث تمتلك خبرة لمدة 16 عاماً في مجال تطوير الأعمال والإستراتيجيات والحوكمة، إضافةً إلى إدارة المشاريع.

ومن جانب آخر، أظهرت الفحوصات الطبية تعرض المدافع الدولي أحمد شراحيلي لإصابة عبارة عن تمزق في العضلة من الدرجة الأولى، وسيتمكن اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية بعد إكماله برنامجه التأهيلي، والذي قد يمتد لـ 14 يوماً.