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محافظ حفر الباطن يشكر وزيرالرياضة

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جدة - خالد شويل - شكر محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد وزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بمناسبة افتتاح مكتب للوزارة بالمحافظة، والذي يعتبر امتدادا للنجاحات التنظيمية التي يلمسها كل منسوبي الرياضة والممارسين لها، ولمواكبة النقلة النوعية والتطوير في مجال حوكمة الأجهزة التابعة للوزارة.

كما نوه بالدعم الكبير الذي يجده الرياضيون من القيادة الرشيدة، وباهتمام أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، وجهودهما مع الوزارة التي أثمرت بصدور هذا القرار المهم للرياضيين في المحافظة، والذي سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية لرفع مستوى الفرق ، والاهتمام بإقامة الفعاليات المتنوعة ذات الصلة.


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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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