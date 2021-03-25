شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يمنح لاعبى الطلائع راحة 48 ساعة عقب ودية إنبى لالتقاط الأنفاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبيه راحة من التدريبات يومى السبت والاحد المقبلين لإلتقاط الانفاس عقب الانتهاء من أخر مباراة ودية يخوضها الفريق والمقرر لها غداً الجمعة مع انبى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، وخاض الطلائع مباراتين وديتين مع الانتاج الحربى وسموحة أمس الأربعاء بتشكيلين مختلفين ضمن خطة الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام.

وحقق فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، فوزاً على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين الأحد الماضى باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات مسابقة الدورى العام، سجل هدفى الطلائع أحمد سمير وعبد الرحمن زولا، وسجل هدف سيراميكا رجب عمران.

واطمأن الجهاز الفنى لطلائع الجيش على جاهزية محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق بعد مشاركته فى ودية سيراميكا، وحرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على إشراك أكبر عدد من لاعبيه لتجهيزهم فنياً لعودة الدورى، وتعافى محمد ناصف من إصابة شد فى العضلة الخلفية ولكن الجهاز الفنى فضل عدم الاستعجال والدفع به فى مباراة الإسماعيلى لمنحه فرصة أطول للتأهيل، على أن تكون فترة توقف الدورى فرصة كافية لتجهيزه للعودة للتشكيلة الأساسية للفريق.

وحذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية، مشدداً على أنه سوف يخضع الفريق لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية قبل استئناف مباريات الدوري، ويستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى ، وحرص عبد الحميد بسيونى على مساندة الثنائى عمرو جمال وأحمد سمير هدافى الفريق بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى مباراتى كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية رغم تألقهما الشديد هذا الموسم.

وتحدث مدرب الطلائع مع الثنائى هاتفياً لدعمهما معنوياً ومطالبتهما بمواصلة التألق مع الفريق قائلا "خطوة المنتخب جاية جاية المهم محدش يفقد طموحه ويستمر فى التألق".

ويتصدر أحمد سمير قائمة هدافى الطلائع هذا الموسم برصيد 7 أهداف، كما يحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى خلف حسام حسن، بينما شارك عمرو جمال مع طلائع الجيش فى الموسم الحالى خلال 14 لقاء وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 101 فى مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريقه للتعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 36 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.