شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود أحمد حسن كوكا لقيادة هجوم الأهلى مجددا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو النادى الأهلى فكرة إعادة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، إلى النادى مرة أخرى لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ مسئولو الأهلى في البحث عن لاعبين لتدعيم الفريق في الموسم المقبل بأوامر من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، والذى طلب تدعيم الجناح الأيمن والهجوم بعد معاناة الفريق من إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، وكانت أبرزها ما حدث أمام فيتا كلوب في القاهرة.

ويتسلح مسئولو الأهلى في هذه الفكرة بأن أحمد حسن «كوكا» من ناشئي النادي الأهلي، وتم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى ريو آفي البرتغالي عام 2011، بالإضافة أنه لن يحتاج إلى رحيل أي لاعب أجنبى للتعاقد معه على عكس ما سيحدث إن دعم الأهلى بلاعب أجنبى.

وخاض كوكا مع ريو آفي 98 مباراة سجل 32 هدفًا، قبل أن ينتقل لسبورتنج براجا البرتغالي، وشارك معه في 108 مباراة وسجل 25 هدفا، وانتقل إلى أولمبياكوس اليوناني على فترتين الأولى معارًا، والثانية بشكل نهائي وشارك معه في 75 مباراة وسجل 34 هدفا في مختلف البطولات.

شارك كوكا مع المنتخب في 26 مباراة دولية وسجل 5 أهداف، وله هدفين في كأس العالم للشباب 2013 مع منتخب مصر.

ويواصل كوكا الانفراد بصدارة ترتيب الهدافين المصريين في تاريخ بطولة الدوري الأوروبي بتسجيله الهدف التاسع في مشواره بالبطولة خلال مشاركاته، حين قاد أولمبياكوس اليوناني للصعود لدور الستة عشر على حساب أيندهوفين الهولندي بهدف في الوقت القاتل.