شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تعلن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الزمالك من خلال برنامج زملكاوى، الذى يقدمه خالد الغندور عن التشكيل المتوقع للمنتخب المقرر مشاركته أمام كينيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، والتى تقام على أرض الفريق المنافس.

وقال الغندور إن القائمة التى ستشارك فى المباراة تضم كلا من محمد الشناوى، وعبد الله جمعة، محمود الونش، أحمد حجازى، محمد هانى، طارق حامد، محمد الننى، محمد صلاح، محمد مجدى أفشة، ومحمود تريزيجيه، بالإضافة إلى مصطفى محمد.

وأضاف الغندور أن القائمة لن تخرج عن هذه الأسماء، وحال وجود أى اختلاف سيكون بمشاركة أحمد أيمن منصور بدلا من عبد الله جمعة.

ويلتقى المنتخب مع كينيا، اليوم الخميس، فى تمام السادسة مساء، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كان 2022 بالكاميرون، على ملعب مركز موى.

واختتم المنتخب تدريباته مساء الأربعاء، والذى شهد مشاركة أحمد حجازى مدافع الاتحاد السعودى، الذى انضم للبعثة فى نيروبى، فيما خاض أيمن أشرف تدريبات علاجية.