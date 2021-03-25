شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: سيتم تغيير اسم النادى و"عظيمة" سيتولى قيادة الفريق السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد هويدى، نائب مدير نادي المقاصة، أنه سوف يتم تغيير اسم النادي بعد فسخ التعاقد مع الشركة إلى مقاصة الفيوم خلال الفترة المقبلة، وذلك في الجمعية العمومية المقبلة بعد فسخ التعاقد مع شركة مصر المقاصة.

وأوضح أحمد هويدى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محمد عبد العظيم "عظيمة" سوف يصل إلى القاهرة قادما من ألمانيا لتولى قيادة فريق مصر للمقاصة يوم السبت المقبل.

وأكد مصدر مسئول بنادي المقاصة أن إدارة النادي استقرت على محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب عام الأهلي الأسبق في جهاز الهولندي مارتن يول، على تولى القيادة الفنية للمقاصة خلفا لإيهاب جلال، وأكد المصدر أن عظيمة وافق على تدريب المقاصة، ولكنه ينتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد معه في الأسبوع المقبل بعد عودته من ألمانيا، وبعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا قبل مغادرة ألمانيا والعودة للقاهرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيتكون من عظيمة مديرا فنيا، وطارق حجاج وإسلام عادل مدربين، ومخطط أحمال تونسي سيصطحبه معه عظيمة لمساعدته في تدريب الفريق الفيومي.

وكان مسئولو المقاصة قد فتحوا خط مفاوضات مع ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي السابق في جهاز السويسري رينيه فايلر، ولكن مطالب المدرب دفعت إدارة المقاصة للتراجع عن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي والاستقار على تكليف عظيمة بتدريب الفريق الفيومي.