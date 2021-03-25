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القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلى المعار إلى نادى سيراميكا، من العودة إلى القلعة الحمراء، فى ظل تألقه مع فريقه، حتى لفت أنظار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، وانضم إلى قائمة الفراعنة فى معسكر الاستعداد لمواجهتى كينيا وجزر القمر، فى التصفيات الأفريقية التى ستقام بالكاميرون.

وقد يتسبب تألق أحمد ياسر ريان وانضمامه للمنتخب فى قائمة هجوم المنتخب، فى عرقلة عودة عمرو جمال لاعب الفريق والمعار إلى طلائع الجيش، خاصة أن استمرار تألق اللاعب سيكون خطوة مهمة فى طريق عودته للأهلى، فى ظل رؤية موسيمانى مدرب الفريق الأحمر بأن أحمد ياسر ريان يقدم عروضا جيدة على الجانب الهجومى، وسيكون إضافة كبيرة للأهلى، فى ظل اكتسابه الخبرات التى تؤهله لقيادة هجوم الأهلى فى المستقبل.

وشهد الموسم الحالى مشاركة أحمد ياسر ريان مع فريقه سيراميكا فى 11 مباراة بالدورى، بخلاف مشاركته مع الفريق الأحمر قبل الإعارة فى مباراتين بالبطولة المحلية، ومثلها فى دورى الأبطال، ومباراة بكأس مصر، ووصل رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف.

فى المقابل نجد عمرو جمال يتحدث عن انتمائه للأهلى، وأمنيته أن يتوج الفريق بكل البطولات، حتى وهو خارجه، وأنه يريد العودة إلى القلعة الحمراء من الباب الكبير، بالتألق ونتاج لأدائه فى المستطيل الأخضر.

وقد شارك الغزال مع فريقه فى 14 مباراة خلال الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 لزملائه بالفريق، ليبقى السؤال هل يكون أحمد ياسر ريان عقبة أمام عودة عمرو جمال للأهلى أم لا؟