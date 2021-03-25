شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور عن حل اتحاد اليد: الأولمبية ملهاش رأى وبتنفذ كلام حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد خالد الغندور قرار حل اتحاد كرة اليد وتشكيل لجنة لتسيير أمور الاتحاد الفترة المقبلة، متعحبا من موافقة الأولمبية واعتمادها للقرار.

وقال الغندور، خلال برنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك، إن ما يحدث أن الأولمبية تنفذ مؤامرة مع حسن مصطفى، فكيف يكون سبب الحل عدم اكتمال النصاب القانونى وهو اتحاد ناجح، المجلس الناجح نصابه القانونى لن يكتمل ليه إلا لو بمباركة حسن مصطفى.

وأضاف الغندور: "اللجنة الأولمبية توافق على كل ما يقوله حسن مصطفى، أى حاجة يقولها حسن مصطفى وليس لها رأى"، قائلا: "الأولمبية بتبصم على كل حاجة يقولها وملهاش رأى.. ياترى حسن مصطفى بينفذ سياسات مين".