شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور عن حل اتحاد اليد: الأولمبية ملهاش رأى وبتنفذ كلام حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتقد خالد الغندور قرار حل اتحاد كرة اليد وتشكيل لجنة لتسيير أمور الاتحاد الفترة المقبلة، متعحبا من موافقة الأولمبية واعتمادها للقرار.
وقال الغندور، خلال برنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك، إن ما يحدث أن الأولمبية تنفذ مؤامرة مع حسن مصطفى، فكيف يكون سبب الحل عدم اكتمال النصاب القانونى وهو اتحاد ناجح، المجلس الناجح نصابه القانونى لن يكتمل ليه إلا لو بمباركة حسن مصطفى.
وأضاف الغندور: "اللجنة الأولمبية توافق على كل ما يقوله حسن مصطفى، أى حاجة يقولها حسن مصطفى وليس لها رأى"، قائلا: "الأولمبية بتبصم على كل حاجة يقولها وملهاش رأى.. ياترى حسن مصطفى بينفذ سياسات مين".
واعتمدت اللجنة الأولمبية قرار تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، وتضم اللجنة كلا من نبيل خشبة أمين صندوق، وفى العضوية عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل، وعمرو فتحى.