شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: أيمن أشرف خارج "تشكيل ودكة" المنتخب أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف مشاركة أيمن أشرف مدافع الأهلي والمنتخب في مباراة الفراعنة أمام كينيا، المقرر لها اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2022 بالكاميرون.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "أيمن أشرف غير جاهز، ولن يكون في تشكيل المنتخب أمام كينيا، ولن يتواجد على دكة البدلاء أيضا".

وتابع: "البدري هو صاحب القرار، وفيه تنسيق بين الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى حول هذا الشأن، والمدرب لن يدفع بلاعب مصاب مهما كانت الظروف".

وانتقد شوبير المبالغة في تصعيد أزمة من لا شىء، مطالبا الجميع بإعلاء مصلحة المنتخب على حسابات الانتماء بين الأهلي والزمالك قائلا: "مش عايزين نفتعل مشاكل، الموضوع منتهي، الدبري هو صاحب القرار".

وأضاف: "حسام البدري هو من يضع القائمة، فهل من مصلحته أن يلعب بأيمن أشرف يلعب وهو مصاب؟ بالتأكيد لا.. وأيمن أشرف كان مصمم على السفر، فهو يعيش أفضل أيامه في الملاعب، وهو سعيد بذلك، ويريد أن يكون متواجدًا باستمرار، ولكن البدري قرر ألا يكون اللاعب موجودًا في المباراة".

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره الكيني في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب مركز موي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).