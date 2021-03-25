شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثالثة لأحمد فتوح واختبار طبى لتحديد موقفه من تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته الطبية بعد استبعاده من صفوف المنتخب الأول بسبب نزلة برد، وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر الدولي سلبيتها، وذلك بعد سلبية مسحتين خضع لهما قبل مغادرة معسكر المنتخب الأول.
كما يخضع أحمد فتوح لكشف طبي اليوم، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث كان اللاعب قد استبعد من قائمة منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر بعد تعرضه لنزلة برد قوية، أبعدته عن التدريبات خلال الأيام الماضية، وتم استدعاء عبد الله جمعة بدلاً منه.
وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك: "استقرت الحالة الصحية لأحمد فتوح خلال الساعات الماضية، على أن يخضع لكشف طبي اليوم يحدد موقفه من العودة للتدريبات".
ويستعد فريق الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.