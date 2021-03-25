شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثالثة لأحمد فتوح واختبار طبى لتحديد موقفه من تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته الطبية بعد استبعاده من صفوف المنتخب الأول بسبب نزلة برد، وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر الدولي سلبيتها، وذلك بعد سلبية مسحتين خضع لهما قبل مغادرة معسكر المنتخب الأول.

كما يخضع أحمد فتوح لكشف طبي اليوم، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث كان اللاعب قد استبعد من قائمة منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر بعد تعرضه لنزلة برد قوية، أبعدته عن التدريبات خلال الأيام الماضية، وتم استدعاء عبد الله جمعة بدلاً منه.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك: "استقرت الحالة الصحية لأحمد فتوح خلال الساعات الماضية، على أن يخضع لكشف طبي اليوم يحدد موقفه من العودة للتدريبات".

ويستعد فريق الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.