شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: الأهلى لم يطلب حسام حسن.. والأولوية للمارد الأحمر رغم بيع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة دخول مسئولى النادى الأهلي فى مفاوضات معه، من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق الساحلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم المارد الأحمر.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "والله الأهلى ماطلب ضم حسام حسن ولا عمره طلبه نهائيا.. حسام حسن تم بيعه لناد بداية من الموسم المقبل لكن ليس للأهلي".

وأضاف رئيس نادى سموحة: "على استعداد للتراجع عن صفقة بيعنا لحسام حسن حال طلب الأهلي ضمه، والأهلي له أولوية عن أي فريق آخر فى ملف الصفقات مع سموحة نظرًا للعلاقة الوطيدة بين الناديين".

ويعد حسام حسن من أبرز المهاجمين على الساحة الرياضية فى مصر بالوقت الحالى، لما يقدمه من مستوى مميز مع فريق سموحة، ونجح فى تصدر ترتيب هدافى الدورى حتى الأن برصيد 8 أهداف، كما لفت أنظار الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، والذى قرر ضمه لصفوف الفراعنة استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.