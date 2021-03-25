شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: أتمنى الدفع بعبدالله جمعة وأتوقع فوز المنتخب بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أنه مع منح شارة قيادة المنتخب عن طريق الأقدمية، في مباراة الفراعنة أمام كينيا غدا الخميس في إطار الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

وقال وليد صلاح في تصريحات للإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أنصح المنتخب بالضغط من بداية المباراة لفرض الشخصية، وأفضل الدفع بعد الله جمعة حال عدم مشاركة أيمن أشرف لعدة أسباب أهمها أن عبد الله جمعة حافظ هذا المكان ومتفاهم مع الونش بالإضافة إلى إجادته الجانب الهجومى والمباراة تتحمل الجانب الهجومى وكمان وجود طارق حامد والننى لديهم القدرة على تخطيته حال الهجوم".

وأضاف وليد صلاح الدين: "أحمد أيمن منصور بيلعب مدافع من فترة مع بيراميدز ولا يقدم الجانب الهجومى في مباريات بيراميدز، ودى وجهة نظرى، وللبدرى الحق في الدفع بالأنسب ".

وأوضح وليد صلاح الدين: "أفضل أن تكون إشارة الكابتن للأقدم كما هي معتادة في المنتخب، وإذا تساوى اللاعبين في الأقدمية يكون من حق المدرب اختيار ما يناسبه من هؤلاء اللاعبين".

وتابع وليد صلاح الدين: "محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، ويمكن أن يمنحه البدرى شارة القائد لأنه يتساوى مع الموجودين حاليا في الأقدمية، وتصريحات مدافع كينيا ما هي إلا شو وصلاح يستطيع أن يسجل على أي مدافع".

وأضاف: "لا أصنف عمر جابر كظهير أيمن ومن وجهة نظرى أشوف أفضل فتراته كان مع الزمالك لما كان بيلعب في وسط الملعب المهاجم، وأحمد فتحى قادر على العودة للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وأتوقع فوز المنتخب بهدفين نظيفين من توقيع محمد صلاح والهدف الثانى بين اثنين قفشة أو مصطفى محمد".