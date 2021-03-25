بيراميدز: ما يثار بشأن رمضان صبحي كذب.. وهناك من ينفذ أجندات خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

نفى أحمد حسام "ميدو" المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز ما تردد بشأن هروب رمضان صبحي لاعب الفريق من المنتخب مشيرا الى أن ما يثار حول الأمر مجرد كذب وافتراء.

وغاب رمضان صبحي عن معسكر منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية بسبب الإصابة.

وأشارت تقارير إعلامية الى أن رمضان صبحي لم يخضع للكشف الطبي واخطر المنتخب شفهيا بالإصابة، عكس ما تم مع أيمن أشرف لاعب الأهلي الذي انضم للمنتخب رغم إصابته.

وقال ميدو في تصريحات لقناة "تن" تم اقحام إسم رمضان صبحي في أزمة أيمن أشرف، والبعض تحدث بجهل عن الأمر، وواضح أن هؤلاء ينفذون أجندة خاصة بغض النظر عن مصلحة منتخب مصر ودون تقصي الحقيقة".

وتابع "ما تم تداوله كذب وافتراء، رمضان صبحي يعاني من إصابة في منشأ العضلة الخلفية والتهاب أيضا، تم التواصل مع طبيب المنتخب بعد مباراة الكونفيدرالية وابلاغه بالأمز".

وأضاف "طبيب المنتخب طلب من رمضان صبحي اجراء أشعة وفحص طبي لكي يتم ابلاغ البدري بتقرير الأشعة، وبيراميدز بالفعل حجز له في احد المراكز لكي يخضع للفحوصات".

واستمر "التقرير الطبي والأشعة أثبتت اصابته وانه بحاجة للراحة لمدة 12 يوم، يبدو أن التار مع رمضان صبحي مستمر رغم أن أزمته انتهت، رمضان صبحي ذهب لعيادة طبيب المنتخب وقام بالكشف على رمضان صبحي وتم اخطار البدري باستحالة تواجده في المنتخب".

واختتم "رمضان لاعب شجاع وطبيعي أن يتعرض لانتقادات بسبب قرار اتخذه عكس التوجهات، لكنه شجاع ومن افضل اللاعبين في الدوري وهداف الفريق وهذا متوقع منه، وليس لدينا مشاكل".