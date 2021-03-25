مصر تبحث عن الأمل بتحدي كينيا للعودة إلى عرش إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود المنتخب المصري للظهور من جديد ليخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مستهل العام المُقبل، 2022، بمواجهة صعبة خارج الديار.

منتخب مصر سيحل ضيفاً على نظيره الكيني في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بحثاً عن بطاقة التأهل.

أمل العودة

مصر ودعت أخر بطولة لكأس الأمم الإفريقية في ملاعبها من دور الستة عشر، وفقدت فرصة العودة إلى عرش القارة السمراء، لكنها تعود من جديد في تصفيات البطولة التالية أملاً في الوصول ثم الظفر باللقب.

الفريق المصري غاب عن بطولات كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية بعد الفوز بثلاث بطولات توالياً بين 2006 إلى 2010، لكنه عاد في 2017 ليبلغ المباراة النهائية قبل الإخفاق في القاهرة عام 2019.

ويسعى رجال حسام البدري للعودة في 2022 بصورة البطل الذي توج بـ7 ألقاب لكأس الأمم الإفريقية، بحثاً عن اللقب الثامن، واستعادة المكانة المُفضلة لهم على عرش كُرة القدم الإفريقية.

نقطة تكفي

منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جُزر القمر صاحب المركز الثاني، بينما تأتي كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتاج الفريق الكيني للفوز على مصر للحفاظ على فرصه في التأهل كأول أو ثاني للمجموعة قبل مباراة الجولة الأخيرة، أملاً في تعثر مصر أو جزر القمر في اللقاء الأخير بينهما.

لكن منتخب مصر يكفيه فقط تحقيق التعادل في كينيا من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة والتأهل رسمياً، على أن يحسم موقعه في الصدارة أو الوصافة في الجولة الأخيرة باستضافة جزر القمر.

عودة صلاح

بعد غياب لامس العامين، يعود محمد صلاح من جديد لقيادة منتخب مصر في مهمة إفريقية صعبة في كينيا، ساعياً لمساعدة فريقه لتحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل.

كما يسعى صلاح لتحسين أرقامه الفردية في تسجيل الأهداف مع منتخب بلاده، في محاولته لأن يُصبح الهداف التاريخي لبلاده قبل أن ينوي الاعتزال.

ويمنح محمد صلاح مدربه حسام البدري قوة هجومية هائلة، حيث يستعيد المنتخب المصري أهم هدافي البريميرليج في المواسم الأربعة الأخيرة، ومتصدر سباق الحذاء الذهبي في الموسم الحالي.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة قبل الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا

التاريخ: 25 مارس 2021

التوقيت: 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD4