تصفيات المونديال.. البرتغال تفوز وبلجيكا تكتسح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استهل المنتخب البرتغالي مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوز هزيل على منتخب أذربيجان 1 / صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات، والتي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب الصربي على نظيره الأيرلندي 3 / 2.

على استاد "أليانز" معقل فريق يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالي ، انتزع المنتخب البرتغالي بطل أوروبا فوزا صعبا على أذربيجان بهدف نظيف من النيران الصديقة حيث سجله ماكسيم ميدفيديف مدافع أذربيجان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ، بادر المنتخب الأيرلندي بهز الشباك عن طريق ألان براون في الدقيقة 18 ، وتعادل دوشان فلاوفيتش للمنتخب الصربي في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني ، سجل ألسكندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 69 و75 ليقود المنتخب الصربي إلى الفوز الثمين وحصد أول ثلاث نقاط في التصفيات ، فيما سجل جيمس كولينز الهدف الثاني لأيرلندا في الدقيقة 86.

وتصدر المنتخب الصربي المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام نظيره البرتغالي.

واستهل المنتخب البلجيكي مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها العام المقبل في قطر، بالفوز على ضيفه الويلزي 3 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالتصفيات.

وكان المنتخب الويلزي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 11، قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 28 سجل ثورجان هازارد الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي، قبل أن يؤمن روميلو لوكاكو فوز فريقه بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

يذكر أن المنتخب البلجيكي كان قد حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب التشيكي مضيفه الأستوني 6 / 2.

وتقدم منتخب استونيا عن طريق راونو سابنين في الدقيقة 12، قبل أن يدرك باتريك تشيك التعادل للمنتخب التشيكي في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 27 سجل أنتونين باراك الهدف الثاني للمنتخب التشيكي، قبل أن يسجل توماس سويتشك ثلاث أهداف "هاتريك" في الدقائق 32 و43و48.

وفي الدقيقة 56 أضاف جاكوب يانكتو الهدف السادس للمنتخب التشيكي، قبل أن يسجل هنري أنير الهدف الثاني لمنتخب استونيا في الدقيقة 86

وبهذا الفوز تصدر المنتخب التشيكي المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا، وتضم المجموعة أيضا منتخب بيلاروس.