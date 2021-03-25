مدرب حراس الزمالك السابق يوضح.. كيف قرر باتشيكو إشراك جنش بدلًا من أبوجبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أوضح عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الزمالك السابق كيف أقدم جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق على قرار الاعتماد على محمود عبدالرحيم "جنش"، بدلًا من محمد أبوجبل.

وقال عبدالسلام في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "السنة ونصف التي عملت فيها مع نادي الزمالك كان الحراس الثلاثة على أعلى مستوى من الالتزام والانضباط وكانوا يلتزمون بكل التوجيهات التي أطالبهم بها".

أما عن الأزمة التي حدثت بين جنش، وأبوجبل، فقال: "رأيي الشخصي كان هناك توجه بشكل مباشر لصناعة بلبلة بين حراس المرمى في الزمالك؛ لأن كل ما قيل من الحراس كان يمكن أن يأخذ شكلًا أبسط مما حدث، لكن السوشيال ميديا أشعلت الأمر".

وانتقل للحديث عن أجواء الاعتماد على جنش بدلًا من أبوجبل: "ما حدث أنه أثناء التدريب الأساسي في السنغال أتى باتشيكو وأنا أقود مران الحراس وأخذ رأيي إن كان جنش يستحق الحصول على فرصة اللعب أساسيًا أمام تونجيت في السنغال، وهو بالفعل كان متخذًا قرارًا بلعب جنش فأخبرته بأنه بالفعل مجتهد في التدريبات".

وتابع: "توليت مسئولية إبلاغ أبوجبل بالأمر، وكان يشعر بالضيق لكنني أخبرته بأن الأفضل أن يحصل على راحة بعد المباريات الأخيرة التي لعبها".

وردًا على ما يشاع بشأن فقدان السيطرد على اللاعبين، فقال: "لم يحدث على الإطلاق أي تجاوز من اللاعبين تجاه باتشيكو في غرف خلع الملابس".