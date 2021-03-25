رئيس الاتحاد الكيني: الجميع هنا يحب صلاح.. وسنقاتل أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

شدد نيك مويندوا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم على أن المنتخب سوف يقاتل أمام مصر، مشيرا الى أن الجميع يحب ويعشق محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الكيني ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد الكيني في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" "عندما يقوم أحد الزملاء مثل أحمد مجاهد بزيارة كينيا يجب أن نرحب به ونطمئن أن كل الأمور على ما يرام".

وتابع "لعبنا مباريات عديدة أمام منتخب مصر، نسعى لتقديم مباراة كبيرة، نلعب على أرضنا وسنقدم أفضل ما لدينا وسنقاتل أمام مصر"

وأضاف "صلاح من أشهر اللاعبين بالطبع، تلقيت العديد من الرسائل بشأن طلبات للحصول على صور تذكارية، هو أحد أشهر اللاعبين بالطبع والجميع يحبه".

واستمر "لولا جائحة كورونا لحضرت الجماهير بكامل طاقة الملعب من أجل مشاهدة صلاح، لكن بالطبع سوف يستمتعون بالمباراة من المنزل".

وأكد "منتخب مصر يمتلك أيضا النني وتريزيجيه من المميزين في الدوري الإنجليزي".

واختتم "نعلم مدى صعوبة المباراة، سنقدم أفضل ما لدينا ونرى ما سيحدث، ليس هناك مستحيل في كرة القدم، يمكن أن تفعل الكثير لو آمنت بذلك".