بركات: علينا إقناع كينيا بأن مصر جاءت من أجل التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أن على فريقه أن ينجح في إقناع نظيره الكيني في مواجهة الفريقين مساء الخميس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بأنه جاء لأجل الفوز.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال بركات :"كينيا لديها أمل، يرغبون في الفوز علينا ثم توجو في الجولة الأخيرة من أجل التأهل، صحيح أن أملهم ليس كبيراً لكنه موجود".

وتتصدر مصر المجموعة السابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن فريق جزر القُمر، بينما تحتل كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وأضاف بركات قائلاً :"علينا أن نقنع كينيا بأننا حضرنا إلى هنا من أجل التأهل دون الانتظار للمباراة الأخيرة، يجب علينا أن نحسم الأمور هنا قبل العودة إلى القاهرة".

وأتم بركات :"اللاعبون متحمسون ويسعون من أجل الظهور في التشكيل الأساسي، الجميع يريد أن يُشارك، وهذا ما يمنحنا الثقة والتفاؤل، رغم أن اختيار التشكيل صعب جداً لوجود عناصر كثيرة مميزة".