ديانج يشارك وبيكلي يسجل في ظهور محترفي الدوري المصري بتصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك عدد من اللاعبين المحترفين بالدوري المصري، اليوم الأربعاء، رفقة منتخابات بلادهم ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة.

إثيوبيا ومدغشقر

المحترف الإثيوبي بصفوف فريق مصر للمقاصة، شارك رفقة منتخب بلاده أمام نظيره مدغشقر؛ لتنتهي المباراة لصالح برباعية نظيفة.

وسجل شيميلس بيكلي الهدف الرابع لمنتخب إثيوبيا في مرمى منتخب مدغشقر بالدقيقة 86 من عمر اللقاء.

بيكلي لم يكن الوحيد الذي شارك من المحترفين بالدوري المصري في مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة فكان ضمن صفوف مدغشقر أمام إثيوبيا اللاعب باولون فوافي زميله بفريق مصر للمقاصة.

وشارك كذلك لاعب سموحة أطهر الطاهر مع منتخب بلاده السودان أمام نظيره ساو توميه وبرينسيب والتي انتهت لصالح بلاده بهدفين نظيفين.

وشارك كذلك لاعب بيراميدز عبده لومالا ولاعب الاتحاد السكندري إيمانويل أوكوي مع منتخب بلادهما أوغندا أمام نظيره بوركينا فاسو وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، كما تواجد لاعب النادي الأهلي أليو ديانج بصفوف منتخب بلاده، مالي خلال المباراة التي جمعته بنظيره غينيا وانتهت بهزيمتهم بهدف نظيف.