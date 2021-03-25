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رضا سيكا : تعيين الإسماعيلي لإيهاب جلال مدرباً خطوة تأخرت كثيراً

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا سيكا نجم الإسماعيلي و الزمالك السابق أن الدراويش يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي ، رغم تراجع نتائج الفريق وتحقيقه للفوز في مباراة واحدة فقط

هذا الموسم ، وتواجده بالمركز السابع عشر في جدول الدوري الممتاز .

وأضاف سيكا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’

Ten ’’ :  سعيد بالتعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي خلفاً للبوسني دراجان يوفيتش ، و أرى أن خطوة التعاقد مع جلال تأخرت كثيراً ، وكان لا بد من إحضاره منذ بداية الموسم عقب رحيل البرازيلي هيرون ريكاردو .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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