أونوش: طلبت الرحيل عن طنطا عقب هبوطه للممتاز ب

ياسر رشاد - القاهرة - اعرب محمد ماجد اونوش لاعب فريق طنطا عن غضبه من استمراره مع الفريق بدوري الدرجة الثانية.

وقال اونوش للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مستوى طنطا تراجع مع أزمة كورونا، أجرينا

تغييرات بالجهاز الفني كثيرة وكانت ظروف الفريق سيئة وعندما هبطنا كنت أريد الرحيل.

وتابع: اخطأت بعدم ابلاغهم أنني أريد الرحيل قبل نهاية الدوري بمباراتين.

وافصح : غيبت عن التدريبات وكنت غاضبا وحاول ضا عبد العال الحديث مع الإدارة لكي يتركوني أرحل لكنهم رفضوا.

واتم: عدت بعد ذلك للتدريبات بعدما أغلق القيد، لم يوقع عليا اي عقوبة وبالفعل شاركت مع الفريق عقب اسبوعين من حضوري، وانتظر حاليا العودة للدوري الممتاز.