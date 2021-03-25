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أونوش: طلبت الرحيل عن طنطا عقب هبوطه للممتاز ب

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ياسر رشاد - القاهرة - اعرب محمد ماجد اونوش لاعب فريق طنطا عن غضبه من استمراره مع الفريق بدوري الدرجة الثانية.

وقال اونوش للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مستوى طنطا تراجع مع أزمة ، أجرينا

تغييرات بالجهاز الفني كثيرة وكانت ظروف الفريق سيئة وعندما هبطنا كنت أريد الرحيل.

وتابع: اخطأت بعدم ابلاغهم أنني أريد الرحيل قبل نهاية الدوري بمباراتين.

وافصح : غيبت عن التدريبات وكنت غاضبا وحاول ضا عبد العال الحديث مع الإدارة لكي يتركوني أرحل لكنهم رفضوا.

واتم: عدت بعد ذلك للتدريبات بعدما أغلق القيد، لم يوقع عليا اي عقوبة وبالفعل شاركت مع الفريق عقب اسبوعين من حضوري، وانتظر حاليا العودة للدوري الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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