يد الزمالك: في حالة إلغاء الموسم.. نريد التتويج بالكأس وليس الدوري لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمادة عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، أن الأبيض لا يفرق معه المشاركة بقائمة قديمة أو جديدة.

وقال حمادة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شاركنا الدوري كله بالقائمة القديمة وهناك 17 فريق وافق على ذلك ماعدا الأهلي قرر العكس".

وأكمل :"طالبت اللعب بالقائمة الموسم الماضي لأن هذا حق لكل الأندية التي شاركت في زمن الكورونا".

وأضاف: "من ضمن مقترحات الاتحاد أنه في حالة إلغاء الموسم يكون الزمالك بطلا للدوري والأهلي للكأس، لكني لا أريد التتويج بالدوري".

وتابع: "أريد التتويج بالكأس وليس الدوري، لأنني حامل لقب الدوري 3 سنوات متتالية

لذلك سأشارك بشكل طبيعي الموسم الماضي، فعدم تتويجنا سيتيح الفرصة لأندية أخرى للمشاركة".

وِأشار: "لكن في حالة تتويجنا بالكأس سنشارك في بطولة أبطال الكؤوس بجانب الأهلي لأنه حامل اللقب، وهذا من أجل المصلحة العامة".

وأتم: "صرفنا مليوني جنيه من مستحقات لاعبي اليد المتأخرة منذ اسبوع، إبراهيم عبد الله قام بدور كبير في تلك الأزمة، ولا صحة لما تردد عن قوله للاعبين من يريد الرحيل فليرحل".