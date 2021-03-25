اخبار الرياضه

ميدو : طبيب المنتخب طلب من رمضان "أشعة"..وأثبتت غيابه 12 يومًا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والمستشار الفني لنادي بيراميدز أن د.محمد ابو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول طلب من رمضان صبحي لاعب الفريق إجراء آشعة Mri عقب عودته إلى مطار القاهرة من رحلة تنزانيا بعد الفوز على نامونجو

في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية .

وأضاف ميدو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  د. محمد ابو العلا طلب من رمضان إجراء الآشعة

للوقوف على حجم إصابته وتحديد موقفه من المشاركة في مباراتي كينيا و جزر القمر ضمن تصفيات أمم إفريقيا .

واختتم ميدو : رمضان صبحي قام بإجراء الآشعة المطلوبة وأثبتت إصابته بمزق في منشأ العضلة الخلفية من الدرجة الثانية ، مما يتطلب إراحته لمدة لا تقل عن 12 يوم ،  وهناك جواب رسمي بذلك .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا