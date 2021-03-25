ميدو : طبيب المنتخب طلب من رمضان "أشعة"..وأثبتت غيابه 12 يومًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والمستشار الفني لنادي بيراميدز أن د.محمد ابو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول طلب من رمضان صبحي لاعب الفريق إجراء آشعة Mri عقب عودته إلى مطار القاهرة من رحلة تنزانيا بعد الفوز على نامونجو

في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية .

وأضاف ميدو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : د. محمد ابو العلا طلب من رمضان إجراء الآشعة

للوقوف على حجم إصابته وتحديد موقفه من المشاركة في مباراتي كينيا و جزر القمر ضمن تصفيات أمم إفريقيا .

واختتم ميدو : رمضان صبحي قام بإجراء الآشعة المطلوبة وأثبتت إصابته بمزق في منشأ العضلة الخلفية من الدرجة الثانية ، مما يتطلب إراحته لمدة لا تقل عن 12 يوم ، وهناك جواب رسمي بذلك .