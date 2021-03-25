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ميدو : رمضان صبحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وهناك حملة ضده منذ رحيله عن الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والمستشار الفني لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي نجم الفريق يتعرض لحملة هجوم شرسة منذ رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله لبيراميدز .

وأضاف ميدو في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة

’’ Ten ’’ :  لا أتفهم سبب الحملة الممنهجة ضد رمضان صبحي ، وآخرها اتهامه بالتهرب من الإنضمام للمنتخب الوطني الأول في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

واختتم ميدو : رمضان صبحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة نامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية ، وهو ما تم إثباته من خلال جواب رسمي يوضح التشخيص الخاص بإصابة اللاعب و فترة غيابه عن الملاعب .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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