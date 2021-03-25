الكشف الطبي يحسم موقف فتوح من المشاركة في تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف طبي الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان أحمد فتوح قد استبعد من قائمة منتخب مصر

الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر بعد تعرضه لنزلة برد قوية، أبعدته عن التدريبات خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز

الطبي للزمالك: استقرت الحالة الصحية لأحمد فتوح خلال الساعات الماضية، على أن يخضع لكشف طبي الخميس يحدد موقفه من العودة للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.