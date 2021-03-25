موعد مباراة منتخب مصر وكينيا في تصفيات أمم افريقيا.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتوجه انظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس الي ملعب نيايو ناشيونال الذي يستضيف الواجهة المرتقبة بين منتخب مصر امام مضيفه الكيني ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

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ويلعب منتخبي مصر وكينيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة رفقة كل من جزر القمر و توجو، ويأمل الفراعنة في حسم نقاط اللقاء الثلاثة والفوز ببطاقة التأهل للبطولة.

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكيني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر كينيا في تصفيات أمم افريقيا

تنقل مباراة مصر وكينيا مساء اليوم الخميس بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم أمام كينيا

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر علي تششكيل المنتخب لمواجهة كينيا المرتقبة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ البدري هذا اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حارس المرمي: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وأحمد أيمن منصور .

الوسط: طارق حامد ومحمد الننى ومحمد مجدى قفشه.

الهجوم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

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