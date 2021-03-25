مواعيد مباريات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية على صعيد المنتخبات، سواء تصفيات أمم أفريقيا أو تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم 2022.

مواعيد مباريات تصفيات أمم افريقيا

مصر ضد كينيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وستنقل قناة بي إن سبورتس 4 فعاليات المباراة بتعليق أحمد الطيب

زامبيا ضد الجزائر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة وستنقل قناة بي إن سبورتس 3 فعاليات المباراة بتعليق

حفيظ دراجي.

ليبيا ضد تونس في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة وستنقل قناة بي إن

سبورتس 4 فعاليات المباراة بتعليق جواد بدة.

جنوب أفريقيا ضد غانا في تمام السادسة بتوقيت القاهرة وستنقل قناة بي إن

سبورتس 2 فعاليات المباراة بتعليق نوفل باشي.

جزر القمر ضد توجو في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وستنقل قناة بي إن

سبورتس 4 فعاليات المباراة.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

أسبانيا ضد اليونان في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وستنقل قناة beIN Sports 1 HD Premium فعاليات المباراة بتعليق خالد الحدي.

ايطاليا ضد ايرلندا الشمالية في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وستنقل قناة beIN Sports HD 2 فعاليات المباراة بتعليق علي محمد علي.

انجلترا ضد سان مارينو في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وستنقل قناة beIN Sports 3 HD Premium فعاليات المباراة بتعليق محمد بركات.

ألمانيا ضد أيسلندا في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وستنقل قناة beIN Sports 2 HD Premium فعاليات المباراة بتعليق سوار الذهب.