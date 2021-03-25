قاهر باريس سان جيرمان ينضم إلى عائلة شركة بوما

وقع نجم بايرن ميونخ الألماني، كينجسلي كومان شراكة طويلة الأمد مع شركة “بوما” الألمانية للمستلزمات الرياضية، ليكون النجم الفرنسي أحدث الواجهات الإعلانية للشركة العالمية مع نجم باريس سان جيرمان، نيماد دا سيلفا الذي سبقه في سبتمبر الماضي، بعد أن قام بفسخ عقده مع شركة “نايكي” الأمريكية.

كومان (24 عامًا) الذي سجل سرعة قصوى تبلغ 35.68 كم/ساعة والتي جعلته واحدًا من أسرع اللاعبين في الدوري الألماني هذا الموسم، سيرتدي حزاء بوما من طراز “ألترا” الجيل الثاني، الذي يساعد على الركض بشكل أسرع.

كان الموسم الماضي 2019/20 رائعًا بالنسبة للنجم الفرنسي؛ حيث حقق رفقة بايرن ميونخ الثلاثية القارية للمرة الثانية في تاريخ النادي الألماني، ليصبح العملاق البافاري ثاني فريق في أوروبا يحقق هذا الإنجاز بعد برشلونة الإسباني.

كما توج كومان موسمه بتسجيل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ليحصل الجناح السريع على جائزة رجل المباراة.

وبعد توقيع الشراكة، قال مدير التسويق والترخيص الرياضي في شركة بوما، يوهان أدامسون: “كينجسلي كومان موهبة خاصة وواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم اليوم. إنه يتمتع بسرعة هائلة، وتسارع كبير وقدرة تقنية استثنائية”.

وأضاف أدامسون: “كينجسلي نجم كبير ويسعدنا أن نرحب به في عائلة بوما. لقد فاز بالفعل بعدد كبير من الألقاب في مثل هذه السن المبكرة، ونرى أن أمامه مستقبلًا أكثر إثارة”.

أصبح كومان أصغر لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان على الإطلاق عندما شارك في أول مباراة رسمية وهو بعمر الـ16 عامًا فقط، وفاز بـ 9 ألقاب دوري متتالية.

كما حقق الدولي الفرنسي لقب الدوري في كل مواسم مسيرته الاحترافية. وإضافة إلى رصيده الرائع؛ فاز النجم الشاب بـ 11 كأسًا محليًا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، ودوري أبطال أوروبا، خلال الفترة التي قضاها في بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس الإيطالي.

وبعد هذا الإعلان، تحدث كومان عن قراره بالانضمام إلى عائلة بوما وأهدافه المستقبلية، قائلًا:

“أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى عائلة بوما. أحب رؤيتهم لكرة القدم، وخططهم بالنسبة لي مثيرة للغاية”.

وأضاف: “الأمور هنا تدور حول السرعة، والأولوية بالنسبة لي كانت الأحذية. أحذية “ألترا” مناسبة تمامًا لي. أرغب في تحقيق أشياء عظيمة في المستقبل رفقة بوما. أنا متحمس لخططنا داخل وخارج الملعب، ستكون منصة للتعبير عن نفسي خارج كرة القدم أيضًا”.

ظهر كينجسلي لأول مرة على المستوى الدولي في 13 نوفمبر 2015 بفوزه على بطل العالم آنذاك ألمانيا. تم اختياره لاحقًا في قائمة منتخب فرنسا لبطولة أمم أوروبا (يورو) 2016، وتم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، لكن فاز بها لاعب منتخب البرتغال (البطل) ريناتو سانشيز. ومنذ ذلك الحين خاض كومان 20 مباراة دولية مع منتخب الديوك، وسجل 5 أهداف.

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