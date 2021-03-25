أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا وبلجيكا تقلب تدخل التصفيات بقوة

فرض منتخب أوكرانيا التعادل الإيجابي بهدف لمثله 1-1 على مستضيفه منتخب فرنسا الأربعاء في "استاد دو فرانس" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.



ولعب الديوك شوطاً جيداً سيطروا فيه على المباراة وسجل لهم نجمهم مهاجم نادي برشلونة أنطوان غريزمان هدف السبق 19 بتسديدة ملتفة رائعة.



لكن في الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الذي يقوده النجم السابق أندري شيفتشينكو، فسجل التعادل بعدما سدد سيرهي سيدورشوك كرة اصطدمت ببريسنال كيمبيمبي ووجدت طريقها إلى شباك لوريس.



وانتهت المواجهة الثانية من المجموعة ذاتها بين فنلندا وضيفتها البوسنة والهرسك بالتعادل 2-2، فيما لم يلعب المنتخب الخامس في المجموعة كازاخستان.



وفي المجموعة الأولى افتتح منتخب البرتغال مشواره بانتصار صعب على نظيره الأذربيجاني، بهدفٍ وحيد.



ويدين المنتخب البرتغالي بالفوز إلى ماكسيم ميدفيديف مدافع أذربيجان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36، بكرة حولها عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده.



وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب صربيا فوزا كبيرا على ضيفه منتخب أيرلندا بثلاثة أهداف لاثنين.



وبهذا تصدرت صربيا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط متقدمة على البرتغال بفارق الأهداف، في حين تأتي أذربيجان ولوكسمبورغ وأيرلندا في المركز الثلاث المتبقية.



وتجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر يلعب ضمن المجموعة الأولى باتفاق عقده الاتحاد القطري للعبة مع نظيره الأوروبي، على أن تُعتبر مباريات "العنابي" في إطار ودي، ولا تدخل نتائجها في حسابات التأهل.



وفي المجموعة الخامسة عدلت بلجيكا تأخرها بهدف لفوز 3-1 على ويلز لتحقق بداية مظفرة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.



وعلى ملعب "كينغ باور" في لوفين، وضع هاري ويلسون ويلز في المقدمة بعد عشر دقائق بشكل مفاجئ، لكن بلجيكا المنتخب المصنف الأول عالمياً عدل تأخره إلى انتصار بأهداف كيفن دي بروين وتورغان هازارد وروميلو لوكاكو.



وواصلت بلجيكا هيمنتها على مبارياتها في التصفيات بعد أن فازت بجميع مبارياتها بتصفيات بطولة أوروبا 2020 وتسع مباريات من عشر وتعادلت في واحدة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم السابقة في روسيا والتي بلغت خلالها الدور قبل النهائي.



وأدرك دي بروين التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ووضع هازارد بلجيكا في المقدمة بضربة رأس بعدها بست دقائق.



وأضاف لوكاكو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 73 ليعزز رقمه القياسي في الأهداف مع منتخب بلاده إلى 58 هدفاً.



ولعب لوكاكو عقب تحريره من ناديه إنتر متصدر الدوري الإيطالي بعدما منعت السلطات الصحية الايطالية ذلك بداية بسبب حالات إيجابية بكورونا ضمن النيراتسوري.



وفي المجموعة ذاتها اكتسحت تشيكيا نظيرتها استونيا في بولندا بسبب قيود السفر بنتيجة 6-1 بفضل هاتريك لتوماس سوتشيك المتألق مع وست هام يونايتد خامس ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز.





المصدر: بي إن سبورت