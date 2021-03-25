الامارات | الإعلام البريطاني ينعى حمدان بن راشد: «الخسارة الكبيرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام البريطاني ينعى حمدان بن راشد: «الخسارة الكبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت وسائل إعلام بريطانية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في عناوين تركز على الدور الكبير الذي لعبه في صناعة الخيل حول العالم، واصفة رحيله بـ«الخسارة الكبيرة»، مؤكدة أنه «أحد أعظم مُلّاك الخيول في العالم».

وتحدثت شبكة «سكاي سبورتس» الرياضية البريطانية المتخصصة في التأثير الواسع الذي كان للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في عالم الفروسية وسباقات الخيل، وأشارت إلى سلسلة من الانتصارات البارزة في سباقات الخيول في «رويال أسكوت» وحول العالم، وعلى مدى أكثر من 30 عاماً.

وأضافت: «تعدّ (إسطبلات شادويل)، التي أسّسها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتتميّز باللونين الأزرق والأبيض، من بين الأبرز في جميع أنحاء العالم على مستوى سباقات الخيول».

وأشارت إلى أن رحيله يُعدّ خسارة كبيرة لرياضة الخيول، خصوصاً أنه أحد أعظم المُلّاك والمربين للخيول في العالم.

وعنونت صحيفة «ذا صن» مقالها: «الخسارة الكبيرة»، وقالت: «الارتباط الكبير للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في رياضة الخيل، أسس لنجاحات هائلة، وانتصارات باهرة في سباقات (جروب 1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، التي تبلورت بوضوح منذ ثمانيات القرن الماضي بتقديم أسماء جياد وضعت بصمتها بقوة، منها (نشوان) الفائز بلقب الديربي الإنجليزي عام 1989، واتبعه بلقب 2000 غينيز، قبل أن تتواصل الانتصارات مع خيول بحجم المهرة اللامعة (سلسبيل) إحدى نجمات السباقات الكلاسيكية، وصولاً إلى (بطاش) المتوّج كأسرع خيول العالم في 2020».

واختتمت «ذا صن» مقالها: «خسارة كبيرة لدبي ورياضتنا أجمع، إذ كان الشيخ حمدان أحد أعظم مُلّاك ومربي الخيل في العصر الحديث.. خالص العزاء لعائلته ولشعب الإمارات أجمع».

وتناولت «بوست رايسينغ»، أحد أكبر المواقع العالمية المتخصصة في سباقات الخيل، مسيرة الراحل على مدار 40 عاماً، كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في سباقات الخيل.

كما تناولت النجاحات التي حققها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في السباقات الكبرى في بريطانيا، بما في ذلك انتصاران للخيول التي امتلكها بلقب الديربي البريطاني، مع «نشوان» عام 1989، و«رحاب» عام 1994، التي تواصلت مع انتصارات في السباقات الكلاسيكية العريقة، لتكتمل الصورة بالفوز ببطولة الملاك في بريطانيا في تسع مناسبات، أعوام (1990 و1994 و1995 و2002 و2005 و2009 و2014 و2019 و2020).

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية على الدور المؤثر الذي لعبه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على صعيد سباقات الخيل، وتناولت الإنجازات الضخمة لخيوله الفائزة بكبرى السباقات، خصوصاً الكلاسيكية البريطانية.

- «سكاي سبورتس»: رحيل أحد أعظم مُلّاك الخيول في العالم

- «ذا صن»: «خسارة كبيرة لدبي ورياضتنا أجمع».

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