الامارات | قرعة متوازنة لجميع الجياد في كأس دبي العالمي الـ 25

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوازنة لجميع الجياد في كأس دبي العالمي الـ 25 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة كأس دبي العالمي في نسختها الـ25، التي سُحبت أمس، في مضمار ميدان، عن نتائج متوازنة للخيول المشاركة، سواء الإماراتية أو الدولية القادمة من الخارج.

وأجريت القرعة بحضور مدير عام نادي دبي للفروسية وسباق الخيل، اللواء محمد العضب، وممثلي الشركات الراعية، وملاك ومدربي الجياد المشاركة في الأمسية الـ25 من «كأس دبي العالمي» التي تنطلق بعد غد السبت، بمشاركة 117 خيلاً، تنافس على ألقاب أشواطها التسعة البالغ إجمالي جوائزها 26.5 مليون دولار.

وأنصفت قرعة الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي»، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، ويقام على مسافة 2000 متر رملي ضمن فئة سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الخيول الدولية والإماراتية، البالغ عددها 14 خيلاً، التي تنافس على لقب كأس نسخة اليوبيل الفضي، إذ ستنطلق من البوابات بين السادسة والعاشرة، ما يتيح لها سهولة أكبر في السباق، مقارنة مع الجياد التي وضعتها القرعة في البوابات الجانبية، والتي تبلغ ذروتها عبر بوابتي الانطلاق الأولى والأخيرة (1 و14).

وذهبت البوابة السابعة «الأفضل على الإطلاق» لمصلحة الجواد «كابيزانو» بشعار سلطان علي، وحصل ممثل روسيا الجواد «ذا غريت كوليكشن» على البوابة الثامنة.

وأسفرت القرعة عن وقوع ممثل السعودية «غريت سكوت» في البوابة الأولى الأصعب على الإطلاق، وقابلها من حيث درجة الصعوبة البوابة 14 والأخيرة لصالح نجم غودولفين «جيفتس أوف غولد» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الساعي للقبه الـ10 تاريخياً بالكأس.

وذهبت البوابة السادسة التي ضمن قائمة ثانية البوابات الأكثر سهولة، لصالح «ميستيك غايد» المملوك لغودولفين، قابلها حصول ممثل فنزويلا «جيسوس تيم» على بوابة الانطلاق التاسعة، وذهبت البوابة الخامسة لمصلحة ممثل ليبيا «ميلتيري لو» لمالكه ناصر عسكر، واتبعت بفوز ممثل أميركا «سيلبي آي تود» في البوابة العاشرة، وحل الجواد البحريني «سالوت ذا سولجر» في البوابة 11، يقابله من حيث قوة البوابة حلول ممثل كندا «تايتل ريدي» في البوابة الرابعة، وإلى جانبه الجواد الياباني «غوا وزيراد» الذي وضعته القرعة في البوابة الثالثة.

وجاء الجواد «هايبوثيتيكال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بوابة الانطلاق الثانية، قبل أن تذهب نظيرتها من حيث الصعوبة البوابة 13 لصالح ممثل الأوروغواي الجواد «أغوست فيسكال».

سعيد بن سرور: البوابة 14 ليست عائقاً أمام «جيفتس أوف غولد»

قال مدرب غودولفين سعيد بن سرور حامل الرقم القياسي كأكثر المدربين فوزاً بكأس دبي العالمي برصيد تسعة ألقاب، في تصريحات صحافية: «إن حلول (جيفتس أوف غولد) في البوابة 14 ليس عائقاً، خصوصاً إذا تمكن الجواد من تحقيق انطلاقة سريعة واللحاق بكوكبة الصدارة، ونحن على ثقة بقدرة الفارس كريستوف سوميلون في قيادته، إذ تمكن من تحقيق الفوز مع خيول غودولفين في النسختين الأخيرتين من السباق». وأوضح: «سبق أن وضعت القرعة العديد من الجياد التي أشرفت عليها وشاركت في السباق، وحققت الفوز على الرغم من انطلاقها من البوابتين الأولى أو الأخيرة اللتين تعدان الأصعب على الإطلاق».

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مليون دولار مجموع جوائز الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي».

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