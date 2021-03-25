شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمين» رئيسًا مؤقتًا لاتحاد اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب القرار رقم 5 لسنة 2021، والذى نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة الجديدة لإدارة اتحاد كرة اليد بعد خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بإيقاف المهندس رئيس الاتحاد، وعلى خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لأقرب جمعية عمومية عادية، وعلى طلب الاتحاد الدولى لكرة اليد من اللجنة الأوليمبية المصرية مراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة اليد بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية والمالية لجنة لإدارة الاتحاد المـصرى لكرة اليد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين،
ويضم لهم عدد ثلاثة أعضاء ليصبح تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد على النحو التالى: الدكتور محمد السيد الأمين رئيس اللجنة، ونبيل ابراهيم محمد خشبة أمين صندوق، ومؤمن صفا محمد صبحى عضوا، ومحمود العدل محمد عضوا، وعبده عبد الوهاب محمد عضوا، وعمرو فتحى حسن السيد عضوا، وعاصم عبدالتواب السعدنى عضوا، وأيمن صلاح عبد الحميد عضوا.
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