شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمين» رئيسًا مؤقتًا لاتحاد اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب القرار رقم 5 لسنة 2021، والذى نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة الجديدة لإدارة اتحاد كرة اليد بعد خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بإيقاف المهندس رئيس الاتحاد، وعلى خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لأقرب جمعية عمومية عادية، وعلى طلب الاتحاد الدولى لكرة اليد من اللجنة الأوليمبية المصرية مراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة اليد بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية والمالية لجنة لإدارة الاتحاد المـصرى لكرة اليد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين،

ويضم لهم عدد ثلاثة أعضاء ليصبح تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى لكرة اليد على النحو التالى: الدكتور محمد السيد الأمين رئيس اللجنة، ونبيل ابراهيم محمد خشبة أمين صندوق، ومؤمن صفا محمد صبحى عضوا، ومحمود العدل محمد عضوا، وعبده عبد الوهاب محمد عضوا، وعمرو فتحى حسن السيد عضوا، وعاصم عبدالتواب السعدنى عضوا، وأيمن صلاح عبد الحميد عضوا.