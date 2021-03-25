شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم للسلاح للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة باللجنة المنظمة لبطولتى العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقرر إقامتها بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من ٣- ١١ إبريل القادم.

تناول الاجتماع استعراض كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق ومواعيد البطولتين والترتيبات الخاصة بالصالات المغطاة، والأدوات والتجهيزات الخاصة بالمباريات، وفنادق الإقامة والإعاشة وإجراءات الوصول وصولاً للفنادق والملاعب وحتى المغادرة، وبرنامج حفلتى الافتتاح والختام، والنقل التليفزيونى، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمشاركين فى البطولة للوقاية من ڤيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

واطمأن الوزير على جاهزية كافة الاستعدادات من منشآت رياضية، وفنادق، واستعدادات صحية وطبية للمنتخبات والوفود المشاركة فى بطولة العالم للسلاح بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية على أعلى مستوى من الدقة والصرامة وهو ما نال شهادة المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية خلال نجاح مصر فى استضافتها للبطولات العالمية والقارية فى الآونة الأخيرة خصوصا فى تطبيق الفقاعة الطبية فى جميع البطولات.

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر داعم للرياضة والبطولات العالمية التى تقام على أرض مصر بدليل الطفرة الإنشائية للبنية التحتية الرياضية المصرية وضعت مصر فى مقدمة دول العالم لإقامة الأحداث والبطولات والفعاليات العالمية.

من جانبه وجه عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح الشكر لوزير الرياضة والدولة المصرية مشيداً بجهود الوزارة فى الدعم المقدم على كافة الأصعدة والأمور المتعلقة باستضافة مصر للبطولة، موضحاً أن أول بطولة العالم للسلاح للناشئين التى تقام فى مصر هى الأولى من نوعها على مستوى العالم فى هذا التوقيت الحرج الذى يمثل فيه فيروس كورونا عاملاً أساسياً فى إلغاء وتأجيل العديد من البطولات.

وطالب باستثمار النجاح الذى حققته الدولة فى تنظيم بطولتى العالم لليد والرماية، لافتاً إلى تأكيد مشاركة 78 دولة حتى الآن ومشاركة 1079 لاعبا ببطولة العالم للسلاح.