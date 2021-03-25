شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الأهلى والمنتخب التونسى بسبب «معلول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع سهيل الشملى، طبيب المنتخب التونسى، الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى حرج بعدما أعلن أن سبب تجدد إصابة على معلول، ظهير أيسر الأهلى، هو تعجل مشاركة اللاعب فى المباريات الرسمية بالرغم من عدم اكتمال شفائه من إصابته بالعضلة الخلفية. وأكد الشملى، فى تصريحات تليفزيونية: «اتفقنا مع الطاقم الطبى للأهلى ألا يغادر على معلول تونس إلا وهو جاهز للمشاركة لتجنب أى انتكاسة جديدة قد تحدث للاعب». وأضاف: «شفاء اللاعب سيصب فى صالحنا، لأن لاعبينا يجب أن يكونوا فى حالة جيدة، خاصةً أن مردود ذلك سيكون لصالح المنتخب التونسى».

وأشار طبيب تونس إلى أن معلول يتبقى فى برنامجه العلاجى حوالى 3 أسابيع، موضحًا أن إصابته تجددت بسبب التسرع فى عودته للمشاركة.

يُذكر أن معلول كان يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التى تعرض لها أمام بايرن ميونيخ بمونديال الأندية يوم 8 فبراير الماضى، لكن تجددت إصابته ليستكمل برنامجه العلاجى فى تونس. من جانبها، تسببت تصريحات طبيب المنتخب التونسى فى أزمة، وفتحت لجنة التخطيط بالأهلى تحقيقًا بخصوص تجدد إصابة اللاعب، وستقوم باستدعاء طبيب الفريق أحمد أبوعبلة لمعرفة ملابسات تجدد إصابة اللاعب بعد تصريحات طبيب منتخب تونس، والأسباب التى دفعت المسؤولين بالفريق للتعجل فى عودته للتدريبات الجماعية، خاصة أن فترة غياب اللاعب طالت ووضعت الفريق فى مأزق بسبب النقص فى عدد لاعبى الظهير الأيسر، كما طلبت اللجنة من اللاعب إحضار تقرير طبى من طبيب المنتخب التونسى يتضمن تفاصيل الإصابة والبرنامج التأهيلى الذى يحتاجه اللاعب للتعافى قبل السماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية.

على الجانب الآخر، سادت حالة من الارتياح داخل الأهلى بعدما بات وليد سليمان جاهزًا لتدعيم الفريق الأحمر خلال رحلة السفر إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 2 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، بعد تعافيه التام من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية وغيابه عن الأهلى منذ 26 يناير الماضى.

وتعرض وليد سليمان للإصابة فى مباراة فريقه ضد البنك الأهلى ضمن منافسات الدورى، وتحديدًا يوم 26 يناير الماضى، ومنذ ذلك التاريخ وهو غائب عن المشاركة فى مباريات الأهلى، بسبب خضوعه لبرنامج تأهيل من الإصابة، حتى تأكد جاهزية اللاعب للمشاركة فى المباريات.

وشارك وليد سليمان فى مران الأهلى كاملًا، وظهر بمستوى جيد ولم يشكُ من أى آلام فى العضلة الخلفية، وسيكون جاهزًا لتدعيم الأهلى فى مباراته القادمة ضد المريخ، باعتباره من الأوراق الرابحة فى صفوف النسور الحمر. وينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الاعتماد على وليد سليمان فى المرحلة القادمة والدفع به تدريجيًا فى المباريات حتى يستعيد فورمته الغائبة، وافتقاده حساسية المباريات.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية وليد سليمان، لاعب الفريق، من الناحية الطبية للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، وانتظامه فى التدريبات الجماعية.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى استعدادًا لمواجهة المريخ السودانى، وينتظر أن يركز مدرب الفريق على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرًا لتجنب تكرارها بجانب تدريبهم على خطة مواجهة الفريق السودانى.