شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتأهب لتخطي كينيا وحسم التأهل لأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فى السادسة مساء اليوم- الخميس- المنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى مواجهة صعبة أمام كينيا على أرض ملعب نيانيو ناشيونال بنيروبى بدون جمهور فى الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

تكمن صعوبة اللقاء فى رغبة الفريقين فى حصد النقاط الثلاث، فأصحاب الأرض يأملون فى تحقيق نتيجة إيجابية لضمان المنافسة على التأهل لأمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021، بينما يأمل الفراعنة فى حصد النقاط الثلاث أو التعادل للحفاظ على صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط أملا فى حجز بطاقة التأهل خصوصا أن الفريق يتبقى له مباراة واحدة أمام جزر القمر يوم 29 من الشهر الجارى بالقاهرة. كانت بعثة المنتخب الوطنى برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة قد وصلت أمس الأول إلى نيروبى على متن طائرة خاصة فى رحلة استغرقت أربع ساعات، وأجرت البعثة المسحة الطيبة الثانية بإشراف من الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفريق التى أسفرت عن سلامة كافة اللاعبين والجهاز الفنى قبل خوض اللقاء. وحظيت البعثة باهتمام إعلامى وجماهيرى كبير فور وصولها خصوصا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى حاولت معه بعض وسائل الإعلام الحصول على تصريحات منه لكن اللاعب يرفض الحديث إلى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مسبقة من ناديه الإنجليزى.

وركز حسام البدرى خلال التدريبات التى خاضها الفريق فور وصوله إلى نيروبى على بعض الجوانب الفنية التى سيعتمد عليها خلال المباراة، على رأسها استغلال اختراقات ظهيرى الجنب سواء محمد هانى فى الجانب الأيمن أو عبد الله جمعة فى الجانب الأيسر فى حالة عدم سلامة أيمن أشرف المرشح الأول لشغل مركز الجانب الأيسر. وتركزت تعليمات المدير الفنى على استغلال الكرات العرضية لجدارة مصطفى محمد فى ضربات الرأس، وشهدت التدريبات تركيز المدير الفنى على التسديد من خارج منطقة الجزاء التى تألق خلالها محمد صلاح ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية، وطلب حسام البدرى من أحمد حجازى ومحمود الونش مدافعى الفريق ضرورة إحكام الرقابة على مهاجمى المنافس والتصدى للكرات العرضية التى يعتمد عليها المنافس فى تهديد مرمى محمد الشناوى، وشدد المدير الفنى خلال المحاضرة التى ألقاها على اللاعبين بضرورة عدم ترك مساحات خالية خلف ظهيرى الجنب فى حالة تقدمهم لأداء واجباتهم الهجومية، لافتا إلى أن مهمة محورى الارتكاز تغطية أى من ظهيرى الجنب خوفا من الهجمات المرتدة التى سيعتمد عليها المنتخب الكينى. وينتظر أن يخوض المنتخب الوطنى مواجهة اليوم بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأحمد حجازى ومحمود الونش ومحمد هانى وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمد الننى ومحمد صلاح ومحمد مجدى أفشة ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد. وفى المقابل، يأمل جاكوب مولى المدير الفنى للمنتخب الكينى فى تحقيق الفوز لضمان المنافسة على التأهل لأمم إفريقيا بعد أن احتل الفريق المركز الثالث بالمجمعة السابعة برصيد 3 نقاط، وأكد «مولى» للصحافة الكينية أن مواجهة الفراعنة صعبة فى ظل وجود محمد صلاح، لكنه يتمسك بأمل التأهل وتحقيق المفاجأة بحصد النقاط الثلاث.