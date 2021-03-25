شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: مواجهة كينيا صعبة.. أثق فى خبرات الفريق.. ولن أتحدث عن اختيارات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، ثقته فى قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز على كينيا فى المباراة المقرر إقامتها اليوم فى الجولة السابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال البدرى، فى تصريحات قبل خوض اللقاء، إن المواجهة صعبة بسبب رغبة المنافس فى تحقيق الفوز لإنعاش آماله فى التأهل لنهائيات البطولة، وشدد البدرى على أن اللاعبين تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خصوصًا أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، على رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد حجازى ومحمد الشناوى.

وأكد المدير الفنى للمنتخب الوطنى أن هدفه حسم التأهل للبطولة الإفريقية حتى يخوض مواجهة جزر القمر المقبلة بطريقة مختلفة عن مواجهة المنافس، وأكد البدرى احترامه للمنتخب الكينى لكونه يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة ولديه عدد من العناصر الشابة، لافتًا إلى أن مدربهم جاكوب مولى يمتلك خبرات كبيرة تصعب من مواجهة اللقاء، ولفت البدرى إلى أن المنافس يعتمد على سرعة لاعبيه والتأمين الدفاعى والهجمات المرتدة التى تشكل خطورة على مرمى محمد الشناوى وهو ما أبلغته للاعبين خلال التدريبات.

وأوضح البدرى أن الظروف الصعبة التى مر بها المنتخب الوطنى فى الفترة الأخيرة دفعت الجهاز الفنى للتركيز على اللاعبين أصحاب الخبرات والمحترفين، رافضًا الحديث عن اختياراته التى أثارت جدلًا كبيرًا بعد الإعلان عنها، وقال البدرى: «كل ما أركز فيه هو حسم التأهل لأمم إفريقيا حتى نعيد ترتيب الأوراق مرة أخرى للمرحلة المقبلة».