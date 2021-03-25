شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يوجه رسالة إلى محمد منير بعد تراجعه عن تشجيع الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاعلامي خالد الغندور، رسالة إلى الفنان المطرب محمد منير، عقب اعلان الأخير تراجعه عن تشجيه ومساندة الزمالك وتوقيعه على قميص النادي الأهلي.

وقال الغندور خلال تصريحات متلفزة: «أتمنى أن يعيد محمد منير صياغة تصريحه من جديد، لأنه خانه التوفيق كثيراً فيه».

وواصل: «تصريح منير لن يفرح جماهير الأهلي ولكنه سيحزن أنصار الزمالك بشدة، في هذا التوقيت على وجه الخصوص ويقلل من انتمائه للنادي الأبيض».

وأكمل: «ما الذي جعل محمد منير بعد هذا العمر يدلي بتصريح مثل هذا ويعلن تخليه عن الزمالك؟».

أضاف الغندور: «محمد منير قال أنه يحب لاعبي الأهلي وليس النادي الأهلي وربما يكون تصريحه هذا لتحفيز لاعبي الزمالك والاشارة إلى غضبه من مستواهم في الفترة الأخيرة».

وأنهى تصريحاته: «عمرو دياب زملكاوي عاشق للنادي الأبيض ويتباع الأحداث بشكل مستمر ولكنه لا يصرح ولا يتحدث عن ميوله الكروية».