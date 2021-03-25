اتحاد اليد يلجأ لمركز التسوية والتحكيم بشأن حسم أزمة بطلي الدوري والكأس

وتنص التوصية الاولي على إلغاء الموسم الماضي واحتساب الدوري والكأس لحامل لقب موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ ليكون الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل للكأس.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين تأجيل جولتي حسم بطل دوري الموسم الماضي واللجوء لمركز مركز التسوية والتحكيم لتنفيذ احدي التوصيتين الذي اقرهما اتحاد اليد.

محمد العمدة

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