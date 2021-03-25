شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يلجأ لمركز التسوية والتحكيم بشأن حسم أزمة بطلي الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين تأجيل جولتي حسم بطل دوري الموسم الماضي واللجوء لمركز مركز التسوية والتحكيم لتنفيذ احدي التوصيتين الذي اقرهما اتحاد اليد.
وتنص التوصية الاولي على إلغاء الموسم الماضي واحتساب الدوري والكأس لحامل لقب موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ ليكون الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل للكأس.
وتنص التوصية الثانية على استكمال الموسم المنقضي بالقوائم الجديدة.
وينتظر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد قرار لجنة التسوية والتحكيم بشأن احدي التوصيتين لإتخاذ القرار النهائي.
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