شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله: جمهور الزمالك عظيم.. ولا يستحق ما يراه من الفرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفنان صلاح عبدالله، إن الحديث عن لاعيبة الزمالك والفنان هاني شاكر والكينج محمد منير هذه هي حلاوة كرة القدم.

وأضاف الفنان صلاح عبدالله، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن تعليقات الأهلاوية المعتدلين دمها خفيف ولذيذ.

وأكد أن جمهور الزمالك جمهور عظيم، ولا يستحق ما يراه من الفرق، معقبا: «من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا بشجع الزمالك من 60 سنة، وهارجع اتفرج على المباريات لما الزمالك يصحصح من تاني».