شكرا لقرائتكم خبر غياب متوقع لراشفورد أمام سان مارينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي غياب راشفورد (23 عاما) عن التدريبات أمس نظرا لأنه يواصل برنامج إعادة التأهيل بعد التعافي من إصابة في القدم.
أما لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، فقد تأكد غيابه عن مباراة اليوم بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.
ويواصل المنتخب الإنجليزي مشوار التصفيات بلقاء منتخب ألبانيا الأحد المقبل كما يلتقي المنتخب البولندي الأربعاء المقبل.
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