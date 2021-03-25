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غياب متوقع لراشفورد أمام سان مارينو

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- بواسطة أيمن الوشواش - غاب المهاجم ماركوس راشفورد أمس عن تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لتحوم الشكوك بشكل كبير حول إمكانية مشاركته في المباراة المقررة أمام منتخب سان مارينو اليوم، في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي غياب راشفورد (23 عاما) عن التدريبات أمس نظرا لأنه يواصل برنامج إعادة التأهيل بعد التعافي من إصابة في القدم.

أما لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، فقد تأكد غيابه عن مباراة اليوم بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

ويواصل المنتخب الإنجليزي مشوار التصفيات بلقاء منتخب ألبانيا الأحد المقبل كما يلتقي المنتخب البولندي الأربعاء المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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