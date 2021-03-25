شكرا لقرائتكم خبر غياب متوقع لراشفورد أمام سان مارينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب المهاجم ماركوس راشفورد أمس عن تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لتحوم الشكوك بشكل كبير حول إمكانية مشاركته في المباراة المقررة أمام منتخب سان مارينو اليوم، في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي غياب راشفورد (23 عاما) عن التدريبات أمس نظرا لأنه يواصل برنامج إعادة التأهيل بعد التعافي من إصابة في القدم.

أما لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، فقد تأكد غيابه عن مباراة اليوم بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

ويواصل المنتخب الإنجليزي مشوار التصفيات بلقاء منتخب ألبانيا الأحد المقبل كما يلتقي المنتخب البولندي الأربعاء المقبل.