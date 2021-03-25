لام يثني على مشوار لوف مع المانشافت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى فيليب لام الذي كان قائدا للمنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم، على المشوار الطويل ليواخيم لوف في منصب المدير الفني للمنتخب، قائلا إنه «لأكثر من 10 أعوام، بين عامي 2006 و2016، كان المنتخب الألماني ناجحا في كل البطولات».

وتولى لوف منصب المدير الفني للمنتخب الألماني في عام 2006، بعد أن عمل مدربا مساعدا تحت قيادة يورجن كلينسمان.

وأعلن لوف أخيرا أنه سيرحل عن المنصب بنهاية كأس الأمم الأوروبية المقررة هذا العام، لينهي بذلك مشوارا دام 16 عاما في تدريب المنتخب.

وقال فيليب لام «المنتخب الألماني أحرز المركز الثالث في كأس العالم 2006، والمركز الثاني في يورو 2008 التي أقيمت بالنمسا وسويسرا، والمركز الثالث في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، ووصل للدور قبل النهائي في يورو 2012 ببولندا وأوكرانيا، وتوج باللقب في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ووصل للدور قبل النهائي في يورو 2016 بفرنسا»، ووصف سجل مشوار لوف بأنه «مثير».

وارتدى فيليب لام شارة قيادة المنتخب لفترة طويلة تحت قيادة يواخيم لوف، وقد اعتزل اللعب الدولي عقب التتويج بلقب كأس العالم 2014.

وشهدت كأس العالم 2018 بروسيا خروجا صادما للمنتخب الألماني من دور المجموعات، ويأمل يواخيم لوف حاليا في الصعود من جديد خاصة بعد التعثر أيضا في دوري أمم أوروبا.

وقال لام «نحن كرياضيين محترفين يجري تقييمنا بالنجاح والفشل. والآن منح يواخيم لوف المنتخب دفعة قوية أخرى بإعلان رحيله عن المنصب مع نهاية كأس الأمم الأوروبية».

وأضاف «أتمنى تحقيق النجاح في البطولة الأوروبية كي يحظى بوداع جيد».