ياكيني يعود لتدريب فيورنتينا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد جيوسيبي ياكيني إلى منصب المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، بعد استقالة تشيزاري برانديلي أمس الأول من المنصب الذي تولاه خلفا لياكيني في وقت سابق من الموسم الحالي.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت أمس «فيورنتينا يمكنه الإعلان عن عودة ياكيني لتولي مسؤولية الفريق الأول».

وكان ياكيني قد أقيل في نوفمبر الماضي، بعد أن قاد الفريق في 7 مباريات خلال الموسم.

ولعب ياكينى ضمن صفوف فيورنتينا بين عامي 1989 و1994، وتولى تدريب الفريق في ديسمبر 2019 خلفا لفينتشينزو مونتيلا.