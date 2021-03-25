ياكيني يعود لتدريب فيورنتينا

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وذكر النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت أمس «فيورنتينا يمكنه الإعلان عن عودة ياكيني لتولي مسؤولية الفريق الأول».
وكان ياكيني قد أقيل في نوفمبر الماضي، بعد أن قاد الفريق في 7 مباريات خلال الموسم.
ولعب ياكينى ضمن صفوف فيورنتينا بين عامي 1989 و1994، وتولى تدريب الفريق في ديسمبر 2019 خلفا لفينتشينزو مونتيلا.
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