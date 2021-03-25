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كورونا يحرم منتخب بولندا من كليتش

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم أمس أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسط المنتخب وفريق ليدز يونايتد الإنجليزي ماتيوز كليتش بعدوى .

وقال المتحدث باسم الاتحاد، جاكوب كفياتكوفسكي «إن اللاعب بحال جيدة ولا يشعر بأي أعراض، لكنه لن يرافق المنتخب في رحلته إلى بودابست لخوض مباراته أمام نظيره المجري اليوم في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022».

وجرى عزل اللاعب عن زملائه بالمنتخب.

وستكون المباراة أمام المجر هي الأولى للمنتخب البولندي تحت قيادة مديره الفني الجديد باولو سوزا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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