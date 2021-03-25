كورونا يحرم منتخب بولندا من كليتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم أمس أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسط المنتخب وفريق ليدز يونايتد الإنجليزي ماتيوز كليتش بعدوى فيروس كورونا المستجد وقال المتحدث باسم الاتحاد، جاكوب كفياتكوفسكي «إن اللاعب بحال جيدة ولا يشعر بأي أعراض، لكنه لن يرافق المنتخب في رحلته إلى بودابست لخوض مباراته أمام نظيره المجري اليوم في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022». وجرى عزل اللاعب عن زملائه بالمنتخب. وستكون المباراة أمام المجر هي الأولى للمنتخب البولندي تحت قيادة مديره الفني الجديد باولو سوزا.

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