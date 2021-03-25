فتح التسجيل بالألعاب الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت عملية التسجيل الرسمي للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بكازان الروسية 2022 والتي ستقام خلال الفترة من 22 ــ 28 يناير 2022.

وأوضح وزير الرياضة الروسي فلاديمير ليونوف خلال إرساله الدعوات الرسمية لرؤساء برامج الأولمبياد الخاص في مختلف دول العالم، أن التسجيل بدأ 15 مارس الحالي ويستمر حتى 15 سبتمبر 2021، على أن يكون الوصول إلى مدينة كازان الروسية يوم 18 يناير، مبينا أن برنامج المدن المضيفة سيقام يومي 18 و19 يناير، فيما سيكون يوم 20 يناير خاصا بتدريب الفرق الرياضية ويوما 21 و22 (لتقسيم اللاعبين، وحفل الافتتاح يوم 22 يناير والمسابقات الرسمية من 22 حتى 28 يناير وهو يوم حفل الختام).

وتتم عملية التسجيل من خلال النظام الالكتروني «كونيكت» الذي خصص لها ولإدارة الألعاب، حيث تواصل المدير العام للألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى شريف الفولي مع مختلف برامج المنطقة من أجل تنسيق وصولها إلى عملية التسجيل الكاملة التي تتطلب دقة كبيرة في إدخال البيانات التي سوف يتم اعتمادها رسميا فور الانتهاء من عملية التسجيل وغلق الباب بشكل رسمي والوقوف على أعداد الدول واللاعبين المشاركين ووفقا للكوتة التي خصصتها اللجنة العليا والتي اعتمدها الأولمبياد الخاص الدولي لكل منطقة والدول المشاركة.